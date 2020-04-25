14:18 25.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Самый трагический день эпидемии коронавируса в Польше: что там происходит

В пятницу министерство здравоохранения Польши сообщило о смерти 18-летнего парня в больнице в Кендзежин-Козле от коронавируса. Это самая молодая жертва коронавируса в стране с момента возникновения эпидемии.

Самый трагический день эпидемии коронавируса в Польше: что там происходит

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Польши, было зарегистрировано 10892 коронавирусных инфекций и 494 случая смерти. Пятница, 24 апреля, является самым трагическим днем с точки зрения смертности, поскольку эпидемия продолжается. Министерство сначала сообщило информацию о девяти погибших, а в пятницу днем - еще о 31 смерти.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на gazeta.pl.

До этого момента самое большое количество людей умерло в один день 8 апреля - было зарегистрировано 30 смертей. В пятницу, 24 апреля, это число составляло 40. В кратком заявлении министерство только указало, что у большинства людей были сопутствующие заболевания.

Умерший 18-летний мужчина является самой молодой жертвой коронавируса в Польше с начала пандемии. Сообщается, что у мужчины были сопутствующие заболевания.

Напомним, что в Украине более 8100 случаев заболевания на COVID-19. В Украине официально зафиксирован 201 летальный случай.


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