Самый трагический день эпидемии коронавируса в Польше: что там происходит

В пятницу министерство здравоохранения Польши сообщило о смерти 18-летнего парня в больнице в Кендзежин-Козле от коронавируса. Это самая молодая жертва коронавируса в стране с момента возникновения эпидемии.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения Польши, было зарегистрировано 10892 коронавирусных инфекций и 494 случая смерти. Пятница, 24 апреля, является самым трагическим днем с точки зрения смертности, поскольку эпидемия продолжается. Министерство сначала сообщило информацию о девяти погибших, а в пятницу днем - еще о 31 смерти.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на gazeta.pl.
До этого момента самое большое количество людей умерло в один день 8 апреля - было зарегистрировано 30 смертей. В пятницу, 24 апреля, это число составляло 40. В кратком заявлении министерство только указало, что у большинства людей были сопутствующие заболевания.
Умерший 18-летний мужчина является самой молодой жертвой коронавируса в Польше с начала пандемии. Сообщается, что у мужчины были сопутствующие заболевания.
Напомним, что в Украине более 8100 случаев заболевания на COVID-19. В Украине официально зафиксирован 201 летальный случай.