11:05 25.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244477:labazovych

Количество смертей в США от коронавируса преодолело психологический барьер: шокирующая статистика

Количество смертей от коронавирусной инфекции в США превысило 50 000 в пятницу сообщили в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе. Эти данные подтверждаются в своих расчетах Reuters.

Количество смертей в США от коронавируса преодолело психологический барьер: шокирующая статистика

50 000 человек уже умерли от COVID-19 на всей территории США. человек, что означает, что страна больше всего страдает от пандемии коронавируса. Количество смертей удвоилось за 10 дней.

Об этом пишет Ура-Информ.

На данный момент подтверждено 870 000 случаев заражения COVID-19. Почти 81 тысяча человек выздоровели.

Эпицентр эпидемии находится в штате Нью-Йорк. В последний день там погибло 422 человека, однако пятый день подряд число новых смертей не превышало 500. В докладе за предыдущий день сообщалось о 438 новых смертях.

Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка, заявил на своей ежедневной пресс-конференции, что президент США Дональд Трамп слишком поздно ввел запрет на поездки из Европы, поскольку именно с этого континента коронавирус достиг США, а не из Китая.

В подтверждение своих слов он привел оценку ученых из Северо-восточного университета в Бостоне, которые подсчитали, что более 10 000 жителей Нью-Йорка могли заразиться вирусом до официального подтверждения первой инфекции в этом штате, которая произошла 1 марта.

Напомним, что в Украине более 8000 подтвержденных случаев COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Это очередная ошибка власти и очень плохая новость для Украины - Гончарук о последних увольнениях Стало известно когда откроют рестораны и салоны красоты: опубликован план выхода Украины из карантина Коронавирус в Украине: зафиксировано уже более 8000 случаев заражения Большая чистка: глава таможни и глава налоговой отправлены в отставку
Проишествия
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив