Количество смертей в США от коронавируса преодолело психологический барьер: шокирующая статистика

50 000 человек уже умерли от COVID-19 на всей территории США. человек, что означает, что страна больше всего страдает от пандемии коронавируса. Количество смертей удвоилось за 10 дней.

Об этом пишет Ура-Информ.

На данный момент подтверждено 870 000 случаев заражения COVID-19. Почти 81 тысяча человек выздоровели.

Эпицентр эпидемии находится в штате Нью-Йорк. В последний день там погибло 422 человека, однако пятый день подряд число новых смертей не превышало 500. В докладе за предыдущий день сообщалось о 438 новых смертях.

Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка, заявил на своей ежедневной пресс-конференции, что президент США Дональд Трамп слишком поздно ввел запрет на поездки из Европы, поскольку именно с этого континента коронавирус достиг США, а не из Китая.

В подтверждение своих слов он привел оценку ученых из Северо-восточного университета в Бостоне, которые подсчитали, что более 10 000 жителей Нью-Йорка могли заразиться вирусом до официального подтверждения первой инфекции в этом штате, которая произошла 1 марта.

Напомним, что в Украине более 8000 подтвержденных случаев COVID-19.