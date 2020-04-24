11:56 24.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244461:labazovych

В Украине запустят массовое тестирование: что нужно знать

Уже в ближайшее время в Украине начнется массовое ИФА-тестирование на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

В Украине запустят массовое тестирование: что нужно знать

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что эти тестирования покажут переболел ли человек уже COVID-19 или нет и есть ли у него иммунитет на эту болезнь. Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "1+1" в программе "Право на владу".

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Но ИФА-тесты еще не запущены в Украине, потому что они только проходят испытания.В Это должен быть тест на специфические антитела", - заявил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач отметил, что если тестирования запустят, то Украине станет пятой страной в мире, где будут использовать такой метод.

Виктор Ляшко также отметил, что на данный момент нельзя точно сказать какая продолжительность иммунитета от COVID-19. Предварительные данные показывают, что это три месяца. Он также добавил, что ПЦР-тест может показать неправильный результат, если попасть на первые три дня инкубационного периода вируса.

Напомним, что в Украине зафиксировано уже более 7500 подтвержденных случаев COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Пять этапов выхода Украины из карантина: что известно Стало известно, когда Борис Джонсон вернется на работу: в каком он состоянии Более 7500: в Украине продолжает расти количество зараженных на коронавирус Когда Саакашвили может получить должность в Кабмине: стала известна дата
Проишествия
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив