В Украине запустят массовое тестирование: что нужно знать

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что эти тестирования покажут переболел ли человек уже COVID-19 или нет и есть ли у него иммунитет на эту болезнь. Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "1+1" в программе "Право на владу".

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Но ИФА-тесты еще не запущены в Украине, потому что они только проходят испытания.В Это должен быть тест на специфические антитела", - заявил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач отметил, что если тестирования запустят, то Украине станет пятой страной в мире, где будут использовать такой метод.

Виктор Ляшко также отметил, что на данный момент нельзя точно сказать какая продолжительность иммунитета от COVID-19. Предварительные данные показывают, что это три месяца. Он также добавил, что ПЦР-тест может показать неправильный результат, если попасть на первые три дня инкубационного периода вируса.

Напомним, что в Украине зафиксировано уже более 7500 подтвержденных случаев COVID-19.