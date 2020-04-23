Украинские медики возвращаются из Италии: стали известны подробности

Офис президента сообщил, что украинские врачи возвращаются в Украине после помощи итальянским специалистам и изучения итальянского опыта противодействия этому заболеванию.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Сегодня из Италии прибывают украинские врачи, которые помогали итальянским коллегам. По прибытии они отправятся на обсервацию", -В сообщил 23 апреля глава МВД Арсен Аваков на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что по указу Владимира Зеленского четвертого апреля 20 украинских медицинских сотрудников отправились в Италии для помощи местным врачам в борьбе с пандемией коронавируса. В числе медиков были: анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты, а также медицинские сестры. Украинская сторона обеспечивала защитными средствами и заработной платой, а итальянская – проживание и еду.

Напомним, что по последним данным в Италии заканчивается пик COVID-19. В тоже время в Украине уже более 7000 зарегистрированных случаев и пик еще не наступил.