16:18 23.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинские медики возвращаются из Италии: стали известны подробности

Украинские врачи, которые помогали своим коллегам в Италии в борьбе с пандемией коронавируса, сегодня, 23 апреля должны вернуться в Украину.

Украинские медики возвращаются из Италии: стали известны подробности

Офис президента сообщил, что украинские врачи возвращаются в Украине после помощи итальянским специалистам и изучения итальянского опыта противодействия этому заболеванию.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Сегодня из Италии прибывают украинские врачи, которые помогали итальянским коллегам. По прибытии они отправятся на обсервацию", -В  сообщил 23 апреля глава МВД Арсен Аваков на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что по указу Владимира Зеленского четвертого апреля 20 украинских медицинских сотрудников отправились в Италии для помощи местным врачам в борьбе с пандемией коронавируса. В числе медиков были: анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты, а также медицинские сестры. Украинская сторона обеспечивала защитными средствами и заработной платой, а итальянская – проживание и еду.

Напомним, что по последним данным в Италии заканчивается пик COVID-19. В тоже время в Украине уже более 7000 зарегистрированных случаев и пик еще не наступил.


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