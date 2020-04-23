Цена на газ для украинцев снова изменится: чего ждать на этот раз

"Нафтогаз" принял решение снизить цену на газ, который поставляется для нужд населения и теплокоммунэнерго, которые осуществляют централизованное отопление. В общей сложности в апреле цена на газ снизится на 15 процентов. Теперь она будет составлять 2,9 грн за кубометр. Однако в эту цену не включен налога на добавленную стоимость и расходов на транспортировку газа.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Нафтогаз.

"Снижение цен на газ третий месяц подряд — позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств", - отметил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

В общей сложности с начала года цена на газ в Украине снизилась практически на 38 процентов.

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