15:26 23.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Сильные слова Канцлера Германии о коронавируса: что будет дальше

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию с пандемией коронавирусной инфекцией, которая поразила Европу и весь мир.

Сильные слова Канцлера Германии о коронавируса: что будет дальше

- Никому это не понравится, но это правда: мы не находимся в финальной фазе пандемии, но все еще в ее начале. Нам придется долго жить с этим вирусом, - сказала канцлер.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на DW.

Перед телеконференцией лидеров ЕС по борьбе с коронарным кризисом Ангела Меркель представила позицию правительства Германии в Бундестаге. Она использовала свою речь, чтобы еще раз призвать к настойчивости и дисциплине в соблюдении ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Она предостерегла от чрезмерного ослабления ограничений и признала, что только наличие вакцины ознаменует конец пандемии.

- Мы жили в пандемии в течение нескольких недель. Каждый из нас должен был адаптировать свою жизнь к новым обстоятельствам, как в личном, так и в профессиональном плане. Каждый из нас может сказать нам, чего ему не хватает больше всего. И я могу понять, что все думают, что эта пандемическая жизнь продолжится долго, - сказала Ангела Меркель.

Ранее мы сообщали, что уже в октябре может начаться вакцинация от коронавируса.


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