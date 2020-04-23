Сильные слова Канцлера Германии о коронавируса: что будет дальше

- Никому это не понравится, но это правда: мы не находимся в финальной фазе пандемии, но все еще в ее начале. Нам придется долго жить с этим вирусом, - сказала канцлер.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на DW.

Перед телеконференцией лидеров ЕС по борьбе с коронарным кризисом Ангела Меркель представила позицию правительства Германии в Бундестаге. Она использовала свою речь, чтобы еще раз призвать к настойчивости и дисциплине в соблюдении ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Она предостерегла от чрезмерного ослабления ограничений и признала, что только наличие вакцины ознаменует конец пандемии.

- Мы жили в пандемии в течение нескольких недель. Каждый из нас должен был адаптировать свою жизнь к новым обстоятельствам, как в личном, так и в профессиональном плане. Каждый из нас может сказать нам, чего ему не хватает больше всего. И я могу понять, что все думают, что эта пандемическая жизнь продолжится долго, - сказала Ангела Меркель.

Ранее мы сообщали, что уже в октябре может начаться вакцинация от коронавируса.