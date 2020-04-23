Еще один высокопоставленный священник заразился коронавирусом: стали известны детали

Заместитель начальника лабораторного центра Тернопольской области Владимир Паничев во время брифинга по поводу ситуации с коронавирусом в области сообщали, что митрополитВ ТернопольскийВ и Кременецкий, настоятель храма Веры,В НадеждыВ иВ Любви СергийВ (Генсицкий)В сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

О этом пишет Ура-Информ.

Отмечается, что митрополит Сергий мог заразиться от одного из зараженных из Почаевской лавры. Стоит добавить, что Сергий входит в число ближайшего окружения предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

На данный момент в Почаеве и соседних селах уже зафиксировано 43 случая коронавирусной инфекции. Только за последние сутки там было подтверждено четыре новых случая COVID-19. В общей сложности коронавирус выявили у четырех священников и одного дьякона, который в той или иной мере связаны с Почаевом. На данным момент один священник из Почаева и его женаВ находятся в киевской больнице.

Ранее мы сообщали, что в общей сложности в Украине зафиксировано более 7000 случаев COVID-19.