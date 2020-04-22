12:35 22.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244427:labazovych

Врачи продолжают умирать от коронавируса: шокирующая статистика в Италии

В Италии число умерших врачей, инфицированных коронавирусом, во вторник увеличилось до 142. За последние 24 часа 534 человека умерли от COVID-19 по всей стране. 2723 человека были вылечены, что является лучшим суточным результатом с начала эпидемии.

Врачи продолжают умирать от коронавируса: шокирующая статистика в Италии

Национальная федерация медицинских палат Италии объявила о смерти четырех врачей во вторник. Один из них, родившийся в Перу, доктор Мануэль Эфраим Перес, был президентом ассоциации добровольцев в Модене.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на RAI.

Он был госпитализирован в Болонье. Он заразился коронавирусом во время посещения врачом домов престарелых. Более 17 000 заражены по всей Италии. медицинские работники.

В Италии за последние 24 часа погибло еще 534 человека, инфицированных коронавирусом, что означает возобновление роста числа смертей, сообщает Гражданская оборона. В понедельник число умерших было ниже - 454 человека.

Общий баланс умерших с начала эпидемии увеличился до 24 648 человек. В то же время произошло значительное снижение числа людей, инфицированных в настоящее время. Их около 107 000, на 528 меньше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что в США за последние сутки умерло более 2700 человек от коронавируса.


Поделиться

Читайте также:
 
ЕС дает большие деньги Украине: стало известно на что Когда Украина откроет границы: ждать придется долго Коронавирус в мире: еще один трагический день в США Коронавирус в Украине: более 6500 подтвержденных случаев COVID-19
Проишествия
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив