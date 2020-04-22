Врачи продолжают умирать от коронавируса: шокирующая статистика в Италии

Национальная федерация медицинских палат Италии объявила о смерти четырех врачей во вторник. Один из них, родившийся в Перу, доктор Мануэль Эфраим Перес, был президентом ассоциации добровольцев в Модене.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на RAI.

Он был госпитализирован в Болонье. Он заразился коронавирусом во время посещения врачом домов престарелых. Более 17 000 заражены по всей Италии. медицинские работники.

В Италии за последние 24 часа погибло еще 534 человека, инфицированных коронавирусом, что означает возобновление роста числа смертей, сообщает Гражданская оборона. В понедельник число умерших было ниже - 454 человека.

Общий баланс умерших с начала эпидемии увеличился до 24 648 человек. В то же время произошло значительное снижение числа людей, инфицированных в настоящее время. Их около 107 000, на 528 меньше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что в США за последние сутки умерло более 2700 человек от коронавируса.