14:38 22.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Разработан план выхода Украины из карантина: он состоит из пяти этапов

Кабинет министров разработал план выхода Украины из карантина. На сегодняшнем заседании Правительства сообщили о том, когда этот план может быть запущен.

Разработан план выхода Украины из карантина: он состоит из пяти этапов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что план выхода из карантина состоит из пяти этапов. Стартовой точна запуска этого этапа назвали "День К", то есть день конца карантина. Однако, чтобы запустить выход из карантина нужно, чтобы были соблюдены два условия.

"Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", - цитирует премьер-министра Ура-Информ со ссылкой на страницу в телеграм главы Правительства.

Шмыгаль считает, что этот день может наступить 12 мая.

"После этого идем по дорожной карте выхода из карантина и реализуем следующие 4 этапа. Они также, прописаны, мы их сообщим и расскажем при каких условиях будет наступать каждый из этих этапов", - отметил Шмыгаль.

Также он заявил, что начиная с 11 мая, если будет положительная динамика, можно будет говорить об открытии парков, предприятий торговли непродовольственными товарами и части объектов бытовых услуг.

Ранее мы отмечали, что официально карантин в Украине продлили до 11 мая.


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