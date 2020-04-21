Что позволят украинцам: стало известны какие ограничения снимут во время карантина

Стало известно, какие карантинные меры Министерство здравоохранения Украины намерено снять уже в ближайшее время.
Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины намерен продлить карантин, однако будут сняты некоторые ограничения.
Министерство здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие именно карантинные меры могут снять уже в ближайшее время.
"Мы будем предлагать, например, открытие для посещения музеев, библиотек, но с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции, средствах индивидуальной защиты и температурного скрининга на входе в то или иное заведение", - цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на Цензор.
Также министр отметил, что могут снять и запрет на посещение парков. Однако такие прогулки будут четко регулированы по количеству лиц.
"Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, и по системе индивидуальной защиты во время прогулок", - добавил министр.
Ранее мы сообщали, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в Украине уже перевалило за 6000. В общей сложности в стране уже 6125 зарегистрированных случаев COVID-19.