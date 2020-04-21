Что позволят украинцам: стало известны какие ограничения снимут во время карантина

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины намерен продлить карантин, однако будут сняты некоторые ограничения.

Министерство здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие именно карантинные меры могут снять уже в ближайшее время.

"Мы будем предлагать, например, открытие для посещения музеев, библиотек, но с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции, средствах индивидуальной защиты и температурного скрининга на входе в то или иное заведение", - цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Также министр отметил, что могут снять и запрет на посещение парков. Однако такие прогулки будут четко регулированы по количеству лиц.

"Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, и по системе индивидуальной защиты во время прогулок", - добавил министр.

Ранее мы сообщали, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в Украине уже перевалило за 6000. В общей сложности в стране уже 6125 зарегистрированных случаев COVID-19.