10:32 21.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244408:labazovych

Что позволят украинцам: стало известны какие ограничения снимут во время карантина

Стало известно, какие карантинные меры Министерство здравоохранения Украины намерено снять уже в ближайшее время.

Что позволят украинцам: стало известны какие ограничения снимут во время карантина

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины намерен продлить карантин, однако будут сняты некоторые ограничения.

Министерство здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие именно карантинные меры могут снять уже в ближайшее время.

"Мы будем предлагать, например, открытие для посещения музеев, библиотек, но с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции, средствах индивидуальной защиты и температурного скрининга на входе в то или иное заведение", - цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Также министр отметил, что могут снять и запрет на посещение парков. Однако такие прогулки будут четко регулированы по количеству лиц.

"Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, и по системе индивидуальной защиты во время прогулок", - добавил министр.

Ранее мы сообщали, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в Украине уже перевалило за 6000. В общей сложности в стране уже 6125 зарегистрированных случаев COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Уже более 6000 зараженных на коронавирус: в Украине статистика продолжает расти В Украине продлят карантин: однако есть и приятные новости Где можно заказать садовые фигуры в Украине Россия недооценила Зеленского, украинский президент дожал Путина - политолог
Проишествия
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив