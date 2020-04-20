Недешевое удовольствие: сколько стоит лечение от коронавирусной инфекции в Украине

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак сообщила, что лечение от COVID-19 в стране стоит отВ 300В доВ 10В тысяч гривен вВ день. При этом цена зависит от тяжести течения заболевания, а также от тактики лечения, которую выбирает врач.

Об это пишет Ура-Информ со ссылкой на ТСН.

Ирина Микичак также отметила, что почти одна третья пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19 нуждались вВ интенсивной терапии и их лечение дороже, однако оно покрывается государственным бюджетом. Заместитель министра здравоохранения отметила, что на данный момент от коронавируса в Украине лечат по экспериментальному протоколу.

"Мы получили возможность включить вВ протокол теВ медикаменты, которые ещеВ не зарегистрированы вВ Украине, аВ также препараты поВ принципу off-labelВ — этоВ означает, чтоВ в инструкции кВ этому лекарственному средству нетВ прямого указания наВ лечение коронавируса", - отметила Микичак.

Ранее мы сообщали, что в Украине по последним данным 5710 зараженных на COVID-19.