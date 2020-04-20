Действительно ли хирургическая маска помогает в борьбе с коронавирусом: важная информация

Известный врач считает, что такая обычная маска действительно помогает, однако нужно ее как можно чаще менять и правильно носить.

"На самом деле, обычная хирургическая маска работает и защищает. Это мы проверили в лаборатории во время специального эксперимента с вирусом гриппа, не с коронавирусом. Хотя разницы в данном конкретном случае нет", - цитирует Мироненко Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что такую маску нужно чаще менять, чем респираторы с клапанами, которые можно использовать дольше времени.

Также вирусолог добавила, что нужно носить маску правильно, чтобы она была правильно зафиксирован на носу.

"Отдельные вирусные частицы обычно не присутствуют в воздухе. Они присутствуют в микрокаплях слюны, слизи, выделений из дыхательных путей инфицированного человека", - отметила вирусолог.

Ранее Алла Мироненко дала прогноз по поводу того, когда в Украине может начаться пик заболеваемости на COVID-19.