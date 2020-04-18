У главы УПЦ МП Онуфрия выявили коронавирус, он тайно госпитализирован в больницу

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитВ Онуфрий и митрополит УПЦ МП Антоний были госпитализированы в больницу с COVID-19, при этом сделали это тайно. В Отмечается, что митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирусную инфекцию анонимно и были госпитализированы под другими именами.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Религиозную Правду.

Также отмечается, что митрополит Антоний, вчера, 17 апреля, появился в эфире телеканал ICTV в программе "Свобода слова Савика Шустера", он покинул больницу и отправился в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в прямом эфире.

В тоже время представители церкви отрицают эту информацию. Представитель УПЦ МП Климент отметил, что это не правдивая информация.

"Нелепицы не комментируем. Митрополит будет служить сегодня богослужение. Скорее всего, у себя в резиденции, так карантин, но место еще решается", — цитирует его hromadske.

Также отмечается, что Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению.

Ранее мы сообщали, что столичные власти рассматривали возможность закрытия Ионинского монастыря УПЦ МП из-за вспышки коронавирусной инфекции.