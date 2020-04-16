Угрожающая ситуация: стало известно, сколько украинских медиков заразилось на коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, 16 апреля, сообщил, что по последним данным в Украине на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 уже заразилось 788 медицинских работников.

"Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях", - цитирует министра Ура-Информ со ссылкой на hromadske.

Больше всего зараженных медицинских сотрудников в Черновицкой области, их там же 126. При этом область также лидирует по количеству всех зараженных – там уже 662 зарегистрированных случая.

В общей сложности количество инфицированных медиков составляет 18,9% от общего количества заболевших в Украине. То есть практически каждый пятый заболевший – это медицинский сотрудник.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано в общей сложности 4161 случай COVID-19. 186 пациентов уже излечилось, также зафиксировано 116 летальных случаев.