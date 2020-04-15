09:49 15.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: установлен новый суточный антирекорд

Несмотря на позитивные данные за предыдущие сутки, новый день принес новый антирекорд по количеству подтвержденных случаев на коронавирсную инфекцию в Украине за сутки.

Коронавирус в Украине: установлен новый суточный антирекорд

По состоянию на утро 15 апреля в стране зафиксировано 3764 случая заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки было зафиксировано 392 новых случая заражения. Это новый суточный антирекорд. Ранее максимальное количество новых больных равнялось отметке 328.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства Здравоохранения Украины.

На данный момент уже 143 человека в стране полностью излечилось от коронавируса. В тоже время количество летальных случаев перевалило за 100, уже 108 человек умерло от COVID-19.

На первом месте по количеству зараженных город Киев, здесь уже более 600 человек с COVID-19, а именно – 612 подтвержденных случав. На второй строчке Черновицкая область, там 589 случаев заболевания. 356 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Ивано-Франквоской области, 287 – в Тернопольской области.

На данный момент еще 1213 тестов находится под подозрением.

Отметим, что в общей сложности в мире зафиксировано более двух миллионов подтвержденных случаев COVID-19.


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