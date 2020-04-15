Коронавирус в США: самый трагический день эпидемии

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп хочет постепенно снять ограничения, связанные с эпидемией. Эти планы были раскритикованы губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Более 28 тысяч человек уже умерли от коронавируса в США и 2228 человек за последние 24 часа. До этого момента самый трагический день в США был зафиксирован в последнюю пятницу - 2 108 человек умерли от COVID-19.

- За каждой смертью стоит друг, член семьи, любимый - сказал доктор Оксирис Барбот из администрации Нью-Йорка во вторник.

Только в штате Нью-Йорк за день умерло 778 человек. С момента начала эпидемии число пациентов, госпитализированных в этом городе, сократилось впервые, хотя около 1600 человек были госпитализированы за последние сутки, сообщил губернатор Эндрю Куомо. Общая смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк составляет 10 834.

Ранее мы сообщали, что во всем мире более 2 млн уже заразилось коронавирусом.