16:04 14.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Плохие новости от ВОЗ: пик заражения на коронавирус еще даже не настал

Представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Маргарет Харрис заявила во вторник, что "определенно еще не достигнут пик заражения" коронавирусом. ВОЗ и Всемирная продовольственная программа (ВПП) также предоставили медицинское оборудование и защитные меры для Африки.

Плохие новости от ВОЗ: пик заражения на коронавирус еще даже не настал

В Европе ситуация "смешанная", в некоторых странах наблюдается некоторое замедление распространения инфекции, но в Великобритании и Турции число инфицированных увеличивается, отмечает Харрис.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на PAP.

"На данный момент 90 процентов инфекций в мире происходит в Европе и США. Конечно, пик заражения еще не достигнут", - подчеркнула она.

Она добавила, что вакцина против коронавируса не должна появиться раньше, чем через 12 месяцев.

В рамках первого "полета солидарности" ВОЗ и ВПП доставили в столицу Эфиопии Аддис-Абебу миллион масок, защитных очков, спецодежды и других защитных средств, а также респираторы, которые затем отправятся в Судан, Эритрею, Сомали, Танзанию и Джибути, - сказала пресс-секретарь ВПП Элизабет Байрс во время брифинга в Женеве, организованного совместно с ВОЗ.

Ранее мы отмечали, что вакцина от коронавируса будет готова уже совсем скоро в Великобритании.


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