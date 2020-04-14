Плохие новости от ВОЗ: пик заражения на коронавирус еще даже не настал

В Европе ситуация "смешанная", в некоторых странах наблюдается некоторое замедление распространения инфекции, но в Великобритании и Турции число инфицированных увеличивается, отмечает Харрис.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на PAP.

"На данный момент 90 процентов инфекций в мире происходит в Европе и США. Конечно, пик заражения еще не достигнут", - подчеркнула она.

Она добавила, что вакцина против коронавируса не должна появиться раньше, чем через 12 месяцев.

В рамках первого "полета солидарности" ВОЗ и ВПП доставили в столицу Эфиопии Аддис-Абебу миллион масок, защитных очков, спецодежды и других защитных средств, а также респираторы, которые затем отправятся в Судан, Эритрею, Сомали, Танзанию и Джибути, - сказала пресс-секретарь ВПП Элизабет Байрс во время брифинга в Женеве, организованного совместно с ВОЗ.

Ранее мы отмечали, что вакцина от коронавируса будет готова уже совсем скоро в Великобритании.