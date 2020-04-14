Министр: Можно забыть об отдыхе, который был ранее, борьба с коронавирусом продлится год

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски считает, что в этим летом никто не сможет нормально провести отдых.

По словам министра здравоохранения Польши, "мы можем забыть об отдыхе, который у нас был до сих пор", а борьба с эпидемией продлится год.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на RMF24.

"Мы можем забыть о отдыхе, который у нас был до сих пор. Он подчеркнул, что нет научных данных, которые бы указывали на то, что "эпидемия закончится летом". "В мире, где у нас гораздо более высокие температуры, много солнца, вирус присутствует, эпидемия присутствует. Поэтому я не подозреваю, что вдруг июнь и июль должны ликвидировать эпидемию. Мы будем бороться с ней в течение года", - сказал министр.

Отметим, что на данный момент в Польше зафиксировано 7049 случаев заражения коронависом, из них 251 случай летальный.

Напомним, что на данный момент в Украине зафиксировано более 3300 случаев заражения коронавирусной инфекцией.