12:07 13.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Священникам грозит серьезный штраф: стало известно за что

Несмотря на обращение президента Украины, местных властей и даже священников, что не нужно идти в Церковь в Вербное воскресенье, возле некоторых храмов все-таки было скопление граждан.

Священникам грозит серьезный штраф: стало известно за что

Сотрудники правоохранительных органов оформили 15 протоколов о нарушении карантинных мер из-за массового посещения церквей в воскресенье. Отметим, что в этот день православные восточного обряда святили вербу, а католики западного обряда праздновали Пасху.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что украинцы не послушали рекомендаций и призывов и все-таки пошли в храмы, несмотря на эпидемию коронавируса, которая продолжает распространяться страной.

Об этом пишет Ура-Информ.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!" – написал Аваков.

Напомним, что за нарушение карантинных мер украинцам грозит штраф от 17 000 до 34 000 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже зафиксировано более 3000 случаев заражения коронавирусом.


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