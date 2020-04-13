Священникам грозит серьезный штраф: стало известно за что

Несмотря на обращение президента Украины, местных властей и даже священников, что не нужно идти в Церковь в Вербное воскресенье, возле некоторых храмов все-таки было скопление граждан.
Сотрудники правоохранительных органов оформили 15 протоколов о нарушении карантинных мер из-за массового посещения церквей в воскресенье. Отметим, что в этот день православные восточного обряда святили вербу, а католики западного обряда праздновали Пасху.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что украинцы не послушали рекомендаций и призывов и все-таки пошли в храмы, несмотря на эпидемию коронавируса, которая продолжает распространяться страной.
Об этом пишет Ура-Информ.
"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!" – написал Аваков.
О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020
Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!
Напомним, что за нарушение карантинных мер украинцам грозит штраф от 17 000 до 34 000 тысяч гривен.
Ранее мы сообщали, что в Украине уже зафиксировано более 3000 случаев заражения коронавирусом.