11:06 13.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус на подошве обуви и в 4 метрах от зараженных: новые шокирующие исследования ученных

Новые результаты исследований в Ухани подтверждают, что коронавирус передается на подошве обуви и остается на полу. Это еще не все. Вирус был обнаружен в воздухе даже на расстоянии четырех метров от зараженного.

Коронавирус на подошве обуви и в 4 метрах от зараженных: новые шокирующие исследования ученных

Исследование группы из нескольких ученых было опубликовано американским агентством "Центра по контролю и профилактике заболеваний", которое является частью Федерального департамента здравоохранения.

Эксперименты проводились в одной из больниц в китайском Ухане, где проходили лечение пациенты с COVID-19. 94 % мазков подлоги отделении интенсивной терапии больницы показали коронавирус.

Об этом пишет Ура-Информ.

Половина мазков обуви отделения реанимации также дали положительный результат. Это объясняет, почему коронавирус также был обнаружен на полу в районах больницы, где не было пациентов с COVID-19.

В связи с этим исследователи настоятельно рекомендуют дезинфицировать подошву обуви всякий раз, когда сотрудник покидает комнату с больным.

Коронавирус был также обнаружен на компьютерных мышах, мусорных баках, перилах кроватей. Интересно, что на дверях больничных ручек было относительно меньше вируса (12 процентов).

Кроме того, коронавирус был обнаружен в воздухе в четырех метрах от зараженного.

Ранее мы сообщали позитивные новости из Италии, по поводу ситуации с коронавирусом в стране.


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