Коронавирус на подошве обуви и в 4 метрах от зараженных: новые шокирующие исследования ученных

Новые результаты исследований в Ухани подтверждают, что коронавирус передается на подошве обуви и остается на полу. Это еще не все. Вирус был обнаружен в воздухе даже на расстоянии четырех метров от зараженного.
Исследование группы из нескольких ученых было опубликовано американским агентством "Центра по контролю и профилактике заболеваний", которое является частью Федерального департамента здравоохранения.
Эксперименты проводились в одной из больниц в китайском Ухане, где проходили лечение пациенты с COVID-19. 94 % мазков подлоги отделении интенсивной терапии больницы показали коронавирус.
Об этом пишет Ура-Информ.
Половина мазков обуви отделения реанимации также дали положительный результат. Это объясняет, почему коронавирус также был обнаружен на полу в районах больницы, где не было пациентов с COVID-19.
В связи с этим исследователи настоятельно рекомендуют дезинфицировать подошву обуви всякий раз, когда сотрудник покидает комнату с больным.
Коронавирус был также обнаружен на компьютерных мышах, мусорных баках, перилах кроватей. Интересно, что на дверях больничных ручек было относительно меньше вируса (12 процентов).
Кроме того, коронавирус был обнаружен в воздухе в четырех метрах от зараженного.
Ранее мы сообщали позитивные новости из Италии, по поводу ситуации с коронавирусом в стране.