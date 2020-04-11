Просто ужас: в Нью-Йорке появляются массовые захоронения жертв коронавируса

Уже более 150 лет Нью-Йорк использует остров Харт в качестве муниципального кладбища. На сегодняшний день там похоронено более миллиона человек. Тела вывозятся на остров из морга города, к которому родственники не приезжали в течение определенного периода времени.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Большинство тел отправляются в Харт после того, как оно пролежит в морге от 30 до 60 дней. По крайней мере, так было до сих пор. Новые правила гласят, что тела будут доставлены на остров уже через две недели, если нельзя будет связаться с родственниками в течение этого времени.

Правила изменились из-за растущего числа жертв коронавируса в Нью-Йорке. По словам пресс-секретаря мэра, до эпидемии коронавируса в неделю хоронили 25 невостребованных тел. В настоящее время 25 захоронений проходит каждый день.

Ранее мы сообщали, что в США от коронавируса погибает почти 2000 человек за сутки.