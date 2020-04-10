Пик заболеваний на коронавирус в Украине: ситуация резко изменилась

Напомним, что ранее в МОЗ ожидали, что пик пандемии каоронавируса в Украине начнется с 14 апреля. Однако главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга заявил, что ситуация меняется.

"Мы можем его(пик эпидемии— ред.) обойти, если будем придерживаться карантинных мероприятий. Довведения карантинных мероприятий пик ожидался апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14 апреля пика унас не будет",— цитирует Ляшко Ура-Информ.

Также заместитель министра здравоохранения отметил, что Украина сравнивает показатели с европейскими странами по поводу распространения вируса, а именно за сколько страны доходят до показателя в 10 000 зараженных с момента выявления 1000 зараженного.

"Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1000 до 10000",— отметил Ляшко.

Напомним, что по последним данным в Украине уже зарегистрировано более 2200 случаев заражения.