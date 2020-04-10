Когда украинским пенсионерам выплатят дополнительную тысячу гривен - стали известны подробности

Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказала, когда пенсионеры могут ждать обещанную тысячу гривен.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в государственный бюджет. Это для нас будет основание выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям", - цитирует Лазебную Ура-Информ.

Также министр добавила, что эта тысяча будет выплачена пенсионерам в апреле, как и ранее говорил Кабинет министров.

В тоже время Лазебная отметила, что пенсионеры, которым больше 80 лет, уже выплачено 500 гривен помощи на период карантина.

"Мы знаем, что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, то все в процессе", - отметила министр.

Ранее мы сообщали, что у президента Украины все-таки рассматривают ослабление карантинных мер еще в апреле.