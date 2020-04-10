Действительно ли летом коронавирус пропадет из-за жары - ответ ученых

Ученые подчеркивают, что на данный момент нельзя сделать вывод о том, что коронавирус может исчезнуть с появлением более высоких температур.

"Учитывая данные, мы считаем, что пандемия вряд ли уменьшится летом, и мы должны быть осторожны, чтобы не основывать нашу политику и стратегии на надежде, что это произойдет», - отметили ученые из Национальной академии США.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

В докладе национальных академий - независимых учреждений, консультирующих правительство и общественность, - приводится небольшое количество хорошо контролируемых лабораторных исследований, которые показывают, что высокая температура и влажность могут снизить способность коронавируса выживать в окружающей среде. Тем не менее, в докладе отмечается, что эти исследования имеют ограничения, которые делают их менее убедительными.

Исследователи также указывают, что страны, которые в настоящее время находятся в летнем климате, такие как Австралия и Иран, испытывают быстрое распространение вируса.

Ранее мы отмечали, что в США ужасающая статистика смертей от коронавируса.