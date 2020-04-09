Коронавирус в Италии продолжает убивать врачей: шокирующая статистика

Министерство здравоохранения отмечает, что среди ста погибших врачей от пандемии коронавируса есть профессионально активные врачи, а также пенсионеры, которые вернулись на практику из-за нынешнего кризиса и нехватки персонала.

Ранее сообщалось, что 26 медсестер и медбратов также умерли от коронавируса в стране. В общей сложности более 12 000 итальянских работников здравоохранения инфицированы коронавирусом.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai Italy.

По данным на 8 апреля 2020 года, в Италии зафиксировано более 139 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17,669 человек погибли.

Более 26 тысяч человек полностью излечилось от болезни. Во вторник, 7 апреля, был установлен новый суточный рекорд: за день выздоровело почти 2100 человек.

Ранее мы сообщали, что самая тяжелая ситуация сейчас в США, там погибает от коронавируса почти по 2000 человек в день.