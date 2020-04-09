Коронавирус в Италии продолжает убивать врачей: шокирующая статистика

Министерство здравоохранения Италии в четверг сообщило, что число умерших врачей, инфицированных коронавирусом, увеличилось до 100 человек. Еще четыре семейных врача умерли только за последние 24 часа.
Министерство здравоохранения отмечает, что среди ста погибших врачей от пандемии коронавируса есть профессионально активные врачи, а также пенсионеры, которые вернулись на практику из-за нынешнего кризиса и нехватки персонала.
Ранее сообщалось, что 26 медсестер и медбратов также умерли от коронавируса в стране. В общей сложности более 12 000 итальянских работников здравоохранения инфицированы коронавирусом.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai Italy.
По данным на 8 апреля 2020 года, в Италии зафиксировано более 139 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17,669 человек погибли.
Более 26 тысяч человек полностью излечилось от болезни. Во вторник, 7 апреля, был установлен новый суточный рекорд: за день выздоровело почти 2100 человек.
Ранее мы сообщали, что самая тяжелая ситуация сейчас в США, там погибает от коронавируса почти по 2000 человек в день.