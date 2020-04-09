Глава УГКЦ обратился к прихожанам с важным словами: что сказал Святослав Шевчук

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) обратился к прихожанам в своем видеообращении. Он призвал не посещать храмы на Пасху, католики праздную 12 апреля. Он также отметил, что во время карантина можно не исповедоваться и не причащаться.

Об этом пишет Ура-Информ.

"Вы сможетеВВ освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда", - заявил глава УГКЦ.

Он отметил, что из-за эпидемии короанвируса воскресные и праздничные богослужения можно без проблем посмотреть онлайн и таким образом принять участие в процессе.

Ранее мы сообщали, что предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу вариантов празднования Пасхи.