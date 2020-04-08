15:43 08.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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ВОЗ: ситуация с коронавирусом в Европе очень тревожная

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения охарактеризовал ситуацию в Европе, связанную с пандемией COVID-19, как очень тревожную.

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в Европе очень тревожная

Доктор Ханс Анри П. Клюге, региональный директор Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время виртуальной встречи в среду отметил, что впереди еще долгая дорога.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь", - добавил он, сравнивая ее с марафоном.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой BBC.

Клюге призвал правительства тщательно рассмотреть решения, принятые для ослабления ограничений, связанных с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

На том же заседании д-р Брюс Эйлвард, старший советник Генерального директора ВОЗ, после возвращения из Испании, одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии в Европе, заявил, что говорить об оптимизме еще рано, но эпидемия "явно замедляется".

Примерно в полдень в среду в Испании было подтверждено 146 000 случаев коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, а более 14 500 человек умерли от болезни COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Украине только за последние сутки было зафиксировано более 200 случаев заражения.


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