12:21 08.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244267:labazovych

Немецкий вирусолог: коронавирус, который оставляют на ручке дверей, не заразен

Вирусы, которые были обнаружены на поверхностях в квартирах зараженных людей, были неактивными - это вывод частичных результатов исследования, проведенного немецким вирусологом Хендриком Стриком в округе Хайнсберг, считающемся эпицентром эпидемии коронавируса в Германии.

Немецкий вирусолог: коронавирус, который оставляют на ручке дверей, не заразен

Специалист, однако, опирается на частичные результаты исследований.

Хендрик Стрик, директор Института вирусологии в Боннском университете по заказу правительства Северного Рейна-Вестфалии с 30 марта, проводит исследования коронавируса в районе Хайнсберг. В начале пандемии COVID-19 город был идентифицирован как эпицентр распространения вируса в Германии. Первые инфекции были выявлены там уже в середине февраля.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на ZDF.

Команда Стрика, состоящая примерно из 60 человек, в настоящее время изучает, как распространяется вирус SARS-CoV-2.

"Вирусы, которые мы нашли на дверных ручках или в сточных водах, не были заразными", - сказал Стрик.

"Мы подтвердили существование мертвой вирусной ДНК, но не обнаружили живого вируса", - пояснил он результаты проб, взятых с разных поверхностей.

Исследования в Хайнсберге все еще продолжаются, а дата публикации подробных результатов пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что за последние 24 часа в США умерло 1939 человек зараженных коронавирусом.


Поделиться

Читайте также:
 
Зеленский и Епифаний обсудили, как должны праздновать Пасху украинцы во время карантина Мошенники придумали новый способ украсть деньги у украинцев: как не попасть на крючок Коронавирус в США: самый трагический день с начала эпидемии Коронавирус в Украине: установлен новый рекорд, более 200 подтвержденных случаев за сутки
Проишествия
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив