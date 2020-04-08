Немецкий вирусолог: коронавирус, который оставляют на ручке дверей, не заразен

Специалист, однако, опирается на частичные результаты исследований.

Хендрик Стрик, директор Института вирусологии в Боннском университете по заказу правительства Северного Рейна-Вестфалии с 30 марта, проводит исследования коронавируса в районе Хайнсберг. В начале пандемии COVID-19 город был идентифицирован как эпицентр распространения вируса в Германии. Первые инфекции были выявлены там уже в середине февраля.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на ZDF.

Команда Стрика, состоящая примерно из 60 человек, в настоящее время изучает, как распространяется вирус SARS-CoV-2.

"Вирусы, которые мы нашли на дверных ручках или в сточных водах, не были заразными", - сказал Стрик.

"Мы подтвердили существование мертвой вирусной ДНК, но не обнаружили живого вируса", - пояснил он результаты проб, взятых с разных поверхностей.

Исследования в Хайнсберге все еще продолжаются, а дата публикации подробных результатов пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что за последние 24 часа в США умерло 1939 человек зараженных коронавирусом.