Есть решение суда: сколько лет получил полковник, который сотрудничал с так называемыми ЛНР и ДНР

Так Шевченковский суд Киева приговорил Безъязыкова к 13 годам заключения за государственную измену.

Об этом пишет Ура-Инфом со ссылкой на "Медийная инициатива за права людей".

Безъязыков не признался в своей вине и отмечал, что никогда не соглашался на сотрудничество с боевиками. Он отметил, что его заставили выполнят некоторые задание, такие как вести телефонные разговоры и встречаться с определенными людьми. Полковник также утверждал, что его действия не навредило ни государству, ни ее гражданам.

Адвокаты обвиняемого заявляли, что прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства об участии Ивана Безъязыкова в так называемых ДНР или ЛНР, а также измене государству. Отмечается, что ни один свидетель не свидетельствовал, что Безъязыков сотрудничал с боевиками.

Однако в итоге суд принял решение приговорить Безъязыкова к 13 годам заключения.

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