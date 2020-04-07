12:00 07.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В США за последние сутки снова умерло более 1100 человек от коронавируса

По последним данным В Университета Джонса Хопкинса в США за последние 24 часа от коронавируса умерло не менее 1150 пациентов. Баланс смертей от эпидемий в США увеличился до 10 783 человек. Однако пик эпидемии, как предупреждают власти и эксперты, еще впереди.

В США за последние сутки снова умерло более 1100 человек от коронавируса

Понедельник был еще одним днем, когда число смертей в США превысило тысячу человек. В то же время он был ниже, чем в воскресенье, когда их было более 1,2 тысячи.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Большинство пациентов умерли в Нью-Йорке - 4758. В течение дня уровень смертности здесь увеличился на 599 человек.

Губернатор Эндрю Куомо утверждает, что штат Нью-Йорк либо очень близок к достижению пика инфекции, либо этот пик уже наступил, и этот уровень может сохраняться в течение некоторого времени.

В понедельник тысяча погибших была превышена во втором штате США - Нью-Джерси. В общей сложности здесь было зарегистрировано 1 003 случая смерти. 727 погибших в Мичигане и 512 в Луизиане.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщил в понедельник, что в его штате замедляется обнаружение новых случаев коронавируса. 70 процентов из тех, кто умер в Луизиане афроамериканцы.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 1500 зараженных.


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