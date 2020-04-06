Впервые человек заразил дикое животное коронавирусом

- Насколько нам известно, впервые (дикое) животное подхватило Covid-19 у человека. Это единственное объяснение, которое имеет смысл, - сказал Пол Калле, главный ветеринарный врач в зоопарке в Нью-Йоркском Бронксе. Из-за эпидемии коронавируса зоопарк был закрыт для посетителей в течение трех недель.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Считается, что Надя заразилась своим опекуном, у которого, однако, не было симптомов заболевания. Сотрудники зоопарка заметили сухой кашель у 4-летней самки малайского тигра. Тест на SARS-Cov-2 дал положительный результат.

Тест был проведен после того, как Надя, а также пять других тигров и львов в зоопарке, начали проявлять признаки респираторного заболевания. Однако коронавирус еще не был обнаружен у других животных в этом зоопарке.

"Хотя (у животных) наблюдается некоторое снижение аппетита, кошки в нашем зоопарке хорошо себя чувствуют под ветеринарной помощью", - говорится в заявлении зоопарка.

Ранее мы сообщали, что премьер Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован из-за коронавируса.