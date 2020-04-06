Австралийцы обнаружили лекарство от коронавируса: оно убивают вирус за 48 часов

Препарат еще не был испытан на людях, зараженных вирусом. Исследователи из мельбурнской лаборатории проверили эффективность метода на клетках с использованием in vitro. Исследователи ищут финансирование для своего проекта, так как текущие исследования показали, что однократная доза препарата уже уничтожила опасный вирус в клетке в течение 48 часов.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылом на CNN.

В Австралии изучается препарат ивермектин. Ранее проведенные исследования показали эффективность этого препарата в борьбе с гриппом, но пока неизвестно, как он повлияет на зараженного человека.

Ученые призывают к финансовой помощи в дальнейших клинических исследованиях. "Это новое интересное исследование показывает, что ивермектин показал некоторую эффективность против нового коронавируса в лабораторных условиях. Тем не менее, существует огромная разница между лабораторными исследованиями и безопасностью и эффективностью у пациентов, поэтому мы должны быть осторожны при подсчете первоначальных результатов", - отмечают ученые.

Ранее лидер "Слуги Народа" рассказал, когда в Украине может закончиться карантин.