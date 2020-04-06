15:08 06.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Австралийцы обнаружили лекарство от коронавируса: оно убивают вирус за 48 часов

Австралийские ученые из университета Монаш в Мельбурне обнаружили новый способ борьбы с коронавирусом. Благодаря этому лекарству вирус исчез из клеток через 48 часов. Новое лекарство в борьбе с COVID-19 - препарат от вшей.

Австралийцы обнаружили лекарство от коронавируса: оно убивают вирус за 48 часов

Препарат еще не был испытан на людях, зараженных вирусом. Исследователи из мельбурнской лаборатории проверили эффективность метода на клетках с использованием in vitro. Исследователи ищут финансирование для своего проекта, так как текущие исследования показали, что однократная доза препарата уже уничтожила опасный вирус в клетке в течение 48 часов.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылом на CNN.

В Австралии изучается препарат ивермектин. Ранее проведенные исследования показали эффективность этого препарата в борьбе с гриппом, но пока неизвестно, как он повлияет на зараженного человека.

Ученые призывают к финансовой помощи в дальнейших клинических исследованиях. "Это новое интересное исследование показывает, что ивермектин показал некоторую эффективность против нового коронавируса в лабораторных условиях. Тем не менее, существует огромная разница между лабораторными исследованиями и безопасностью и эффективностью у пациентов, поэтому мы должны быть осторожны при подсчете первоначальных результатов", - отмечают ученые.

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