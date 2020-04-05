В Италии хотят создать условия, для существования с коронавирусом: его пока не победить

Сперанца предупредил, что Италию "впереди ждут тяжелые месяца".

"Наша задача - создать условия для сосуществования с этим вирусом, по крайней мере, до тех пор, пока мы не получим вакцину или лечение", - сказал министр.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.

В своих заявлениях для газет "La Repubblica" и "Corriere della Sera" он представил "Санитарный план" в пяти пунктах. Программа действий на ближайшее будущее предусматривает использование лицевых масок и "скрупулезное соблюдение социальной дистанции" в общественных и рабочих местах, а также укрепление местных сетей здравоохранения.

Другим пунктом является Covid Hospitals для лечения людей с тяжелым коронавирусом и в случае рецидива его волны. Это также тщательное исследование и анализ, чтобы оценить, сколько людей инфицировано в Италии, и определить, куда каждый пациент перемещался в течение последних 48 часов до заражения. Кроме того, министр предлагает начать процедуру домашнего лечения в прямом контакте с врачами.

Кроме того, министр здравоохранения Италии объявил о введении экспресс-тестов на наличие вируса, в том числе и в автомобилях.

Ранее мы сообщали, что в Украине коронавирус обнаружен у более, чем 1250 человек.