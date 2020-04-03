В Украине в ближайшее время наступит пик коронавируса - Ляшко

На брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что уже в ближайшее время в Украине ожидается пиковый рост заболеваний на коронавирусную инфекцию.

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры… Мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев, мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни", - цитирует Ляшко Ура-Информ.

Среди мер, которые намерено ввести Министерство здравоохранения Ляшко назвал ограничение мобильность людей, что поможет без огромных нагрузок пройти пиковый период. В

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть" заявлял, что министерство планирует ужесточить нужные меры для нераспространения коронавируса в стране, среди вариантов – введение комендантского часа.