12:24 03.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине в ближайшее время наступит пик коронавируса - Ляшко

Хотя каждый день количество зараженных коронавирусом в Украине стремительно увеличивает, эти показатели пока ниже, чем у стран Западной Европы. Однако у нас пока еще не начался пик эпидемии.

В Украине в ближайшее время наступит пик коронавируса - Ляшко

На брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что уже в ближайшее время в Украине ожидается пиковый рост заболеваний на коронавирусную инфекцию.

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры… Мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев, мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни", - цитирует Ляшко Ура-Информ.

Среди мер, которые намерено ввести Министерство здравоохранения Ляшко назвал ограничение мобильность людей, что поможет без огромных нагрузок пройти пиковый период. В 

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть" заявлял, что министерство планирует ужесточить нужные меры для нераспространения коронавируса в стране, среди вариантов – введение комендантского часа.


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