В США рекордное количество смертей за сутки от коронавируса: даже в Италии показатели были ниже

В общей сложности 5926 человек из COVID-19 уже умерли в США. По количеству смертей США сейчас занимают третье место после Италии и Испании.

Четверг был самым трагическим днем эпидемии в США. Ни в США, ни в какой-либо другой стране мира ранее не было зарегистрировано более тысячи смертей за 24 часа. В Италии 969 человек погибли в самый трагический день эпидемии, в пятницу, 27 марта.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

В США за 24 часа было обнаружено 30 000 случаев коронавирусной инфекции. В целом по стране насчитывается не менее 240 000 человек с COVID-19. Каждый четвертый в мире с этим заболеванием находится в США.

В США уже проведено более 1,3 миллиона тестов на коронавирус. "В настоящее время мы проводим более 100 000 тестов ежедневно", - заявил президент США Дональд Трамп в четверг.

Администрация США рассматривает дальнейшие шаги по ограничению распространения вируса. К ним относятся рекомендации по ношению масок некоторыми гражданами.

Напомним, что в Украине коронавирус зафиксирован у 942 человек.