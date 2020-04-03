10:33 03.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244211:labazovych

В США рекордное количество смертей за сутки от коронавируса: даже в Италии показатели были ниже

1169 человек с коронавирусом умерли за последние 24 часа в США, согласно данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Ни в одной стране мира не было зарегистрировано более тысячи смертей за один день.

В США рекордное количество смертей за сутки от коронавируса: даже в Италии показатели были ниже

В общей сложности 5926 человек из COVID-19 уже умерли в США. По количеству смертей США сейчас занимают третье место после Италии и Испании.

Четверг был самым трагическим днем эпидемии в США. Ни в США, ни в какой-либо другой стране мира ранее не было зарегистрировано более тысячи смертей за 24 часа. В Италии 969 человек погибли в самый трагический день эпидемии, в пятницу, 27 марта.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

В США за 24 часа было обнаружено 30 000 случаев коронавирусной инфекции. В целом по стране насчитывается не менее 240 000 человек с COVID-19. Каждый четвертый в мире с этим заболеванием находится в США.

В США уже проведено более 1,3 миллиона тестов на коронавирус. "В настоящее время мы проводим более 100 000 тестов ежедневно", - заявил президент США Дональд Трамп в четверг.

Администрация США рассматривает дальнейшие шаги по ограничению распространения вируса. К ним относятся рекомендации по ношению масок некоторыми гражданами.

Напомним, что в Украине коронавирус зафиксирован у 942 человек.


Поделиться

Читайте также:
 
Число зараженных на коронавирус в Украине подбирается к 1000: актуальные данные на 3 апреля Разумков раскритиковал действия СБУ: стало известно за что Путин снова обратился к россиянам: главное из выступления российского президента В Украине введут комендантский час - МОЗ хочет ужесточить карантинные меры
Проишествия
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 В Полтавской области отец избил приемную дочь
  • 12:04 Число погибших из-за обрушения отеля в Китае резко увеличилось
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив