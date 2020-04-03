12:46 03.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Эксперт: Реальное количество зараженных коронавирусом в мире может достигать 10 миллионов

По оценкам главного медицинского эксперта правительства Австралии Брендана Мерфи, фактическое число людей, инфицированных коронавирусом, может быть в 10 раз выше, чем предполагает официальная статистика. Третьего апреля число инфицированных превысило миллион.

Эксперт: Реальное количество зараженных коронавирусом в мире может достигать 10 миллионов

Как сказал Мерфи, многие коронавирусные инфекции остаются незамеченными, в том числе из-за отсутствия тестирования или прозрачности в деятельности некоторых стран. По его оценкам, фактическое число может быть в 5-10 раз больше, чем официально зарегистрированный миллион зараженных.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

"Честно говоря, единственные цифры, которые я могу быть абсолютно уверенными, это австралийские цифры", - сказал эксперт.

В Австралии число инфекций официально составляет около 5300 зараженных при 28 летальных случаях.В Власти страны - как центральные, так и государственные - ввели строгие ограничения. Границы, школы, большинство магазинов были закрыты, а собрания запрещены.

Внутренние границы также закрываются. В четверг штат Западная Австралия решил, что с воскресенья он почти полностью запретит въезд людям из остальной части страны. Тасмания уже ввела карантинные обязательства для посетителей из материковой Австралии.


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