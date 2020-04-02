В Украине зафиксировано более 800 случаев заражения коронавирусом

Так по состоянию на 10:00 второго апреля в Украине зафиксировано 804 случая заражения коронавирусом. Только за последние сутки в Украине обнаружено 135 новых случаев заражения. При этом 20 человек уже умерло с подтвержденным коронавирусом. 13 человек сумело излечиться.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первой строчке по количеству зараженных продолжает находится город Киев. В столице зафиксировано в общей сложности уже 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На втором месте Черновицкая область с 143 подтвержденными случаями. 106 случаев заражения зафиксировано в Тернопольской области. Далее следуют Ивано-Франковская область (74 случая) и Киевская область (64).

На данный момент только в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Стоит отметить, что Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На данный момент еще 484 теста на коронавирус проверяются в лабораториях.

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