Кого убивает коронавирус в Европе: статистика ВОЗ

"Убеждение, что COVID-19 влияет только на пожилых людей, ложно", - сказал Клюге во время виртуальной пресс-конференции в Копенгагене. При этом он признал, что нынешняя статистика показывает, что подавляющее большинство жертв пандемии в Европе являются люди пожилого возраста.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на ВВС.

95 процентов из тех кто, кто умер от коронавируса, был старше 60 лет, из которых более половины старше 80 лет. Приблизительно 80 процентов пациентов имели сопутствующие заболевания - чаще всего сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и диабет.

Хотя большинство инфицированных даже не нуждаются в госпитализации, серьезные симптомы могут возникнуть у всех, включая молодых людей. По оценкам ВОЗ, у 10-15 процентов зараженных в возрасте до 50 лет симптомы более тяжелые ,чем у остальных.

Клюге заявил, что тяжелые случаи заболевания встречаются даже у здоровых подростков и людей в возрасте до 30 лет.

По данным ВОЗ по состоянию на среду коронавирус был обнаружен в Европе в 464 тысяч человек, из них 30 089 летальных случаев.

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