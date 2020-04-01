15:12 01.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус в Испании: снова более 800 смертей за сутки

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что число людей, умерших от коронавируса в Испании, увеличилось на 864 за последние 24 часа. Таким образом, число смертей от COVID-19 увеличилось до 9053.

Коронавирус в Испании: снова более 800 смертей за сутки

Всего с начала эпидемии коронавируса было инфицировано 102 136 человек. За последние 24 часа было зафиксировано 7719 новых случаев.

Об этом пишет Ура-Информ.

Правительство Испании одобрило финансовую поддержку сотрудников по временным контрактам, срок действия которых истекает в ближайшие месяцы. Вице-премьер-министр Пабло Иглесиас заявил, что поддержка будет оказана людям, которые после истечения срока действия контракта в период пандемии не смогут заключить новый контракт, в результате чего они потеряют работу.

"Эти люди будут получать субсидии на сумму 440 евро в месяц", - заявил Пабло Иглесиас на пресс-конференции в Мадриде. Он отметил, что после каждого платежа будет необходимо ежемесячное решение правительства о "продлении субсидий".

С субботы нельзя увольнять сотрудников в Испании из-за пандемии коронавируса. Новые правила были введены правительством Санчеса после обращений основных профсоюзных центров.

Ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в США.


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