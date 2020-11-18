12:01 18.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Выборы в США: провал Трампа в Верховном суде

Во вторник Верховный суд Пенсильвании отклонил жалобу предвыборной кампании президента Дональда Трампа, постановив, что официальные лица в Филадельфии не нарушали закон штата, сохранив расстояние не менее 4,5 метров между наблюдателями и теми, кто считал голоса.

Выборы в США: провал Трампа в Верховном суде

Дело наблюдателей в Филадельфии - одно из самых громких дел, поднятых президентом и его окружением.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Республиканские чиновники утверждают, что из-за этого расстояния они не могли видеть детали на конвертах и, следовательно, не могли судить, правильно ли была проведена процедура подсчета. Кампания Трампа подала жалобу, и апелляционный суд штата удовлетворил ее.

Верховный суд Пенсильвании во вторник отменил решение суда 5 голосами против 2. Он постановил, что по закону штата наблюдатели должны находиться только в комнате, где ведется подсчет голосов, и ничего не сообщается о расстоянии. Согласно решению Верховного суда, власти округа могут принять решение по этому поводу.

"До сих пор судебные разбирательства принесли мало побед и не выявили никаких достоверных доказательств того, что систематическое фальсификация или фальсификация бюллетеней повлияла на выборы, как безосновательно утверждает президент Трамп", - отмечает The Hil.

Ранее мы сообщали, что в Джорджии нашли более 2,5 тысячи голосов, которые не были подсчитаны, большинство за Трампа.


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