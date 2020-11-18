18:14 18.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247673:Nataly

"Слуга народа" был пойман за просмотром эротического контента в рабочее время

Депутат от фракции "Слуги народа" был замечен за просмотром эротического контента во время заседания парламента. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой телеграм-канал "Украина онлайн".

На этот раз за просмотром контента эротического содержания в ВР застукали 62-летнего депутата Анатолия Драбовского.

Народный избранник занимался просмотром данного контента прямо во время заседания украинского парламента, он еще и делился видео в зале заседаний со своим коллегой Олегом Тарасовым.

После пересылки данной записи, коллеги обсуждали еще и память на своих телефонах, так как на гаджете выскочило уведовмление о недостаточном количестве памяти на устройстве.

Драбовский для того, чтоб продолжить просмотр ролика, не колеблясь, удалил идущее в другом окне выступление министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Ранее стало известно, что во вторник Верховный суд Пенсильвании отклонил жалобу предвыборной кампании президента Дональда Трампа, постановив, что официальные лица в Филадельфии не нарушали закон штата, сохранив расстояние не менее 4,5 метров между наблюдателями и теми, кто считал голоса.


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