"Слуга народа" был пойман за просмотром эротического контента в рабочее время

Депутат от фракции "Слуги народа" был замечен за просмотром эротического контента во время заседания парламента. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой телеграм-канал "Украина онлайн".
На этот раз за просмотром контента эротического содержания в ВР застукали 62-летнего депутата Анатолия Драбовского.
Народный избранник занимался просмотром данного контента прямо во время заседания украинского парламента, он еще и делился видео в зале заседаний со своим коллегой Олегом Тарасовым.
После пересылки данной записи, коллеги обсуждали еще и память на своих телефонах, так как на гаджете выскочило уведовмление о недостаточном количестве памяти на устройстве.
Драбовский для того, чтоб продолжить просмотр ролика, не колеблясь, удалил идущее в другом окне выступление министра здравоохранения Украины Максима Степанова.
Ранее стало известно, что во вторник Верховный суд Пенсильвании отклонил жалобу предвыборной кампании президента Дональда Трампа, постановив, что официальные лица в Филадельфии не нарушали закон штата, сохранив расстояние не менее 4,5 метров между наблюдателями и теми, кто считал голоса.
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