Кремль сдаст "Л/ДНР" Украине - в ОРДЛО сообщают, что РФ не будет защищать "республики"

Так называемый "военкор ДНР" Марина Харькова на своей странице в одной из социальных сетей поделилась мнением о возможном введении российских миротворцев на Донбасс. Она считает, что это будет маневром для подразделений НВФ. Она предполагает, что если Украина будет наступать, то вряд ли Россия поддержит "Л/ДНР".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Представим: Украина идет в наступление — наш фронт частично падает и прорван; Кремль вводит миротворцев и закрепляет при участии Украины новую реальность, в которой Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка становятся подчиненными Украине, а Ленинский, Ворошиловский и Пролетарский районы города остаются в "ДНР", - считает Харькова.

Она предполагает, что это вполне реальный сценарий, учитывая ситуация в Нагорном Карабахе.

В тоже время другие члены НВФ в комментариях к посту "военкора ДНР" считает, что Кремль может и вовсе вернуть всю территорию ОРДЛО Украине.

"Кремлядь сдаст с потрохами! Все! До границы", - считает один из участников дискуссии.

"Оно уже идет к этому, неужели никто не видит всего и не понимает до сих пор???" .- добавляет еще один представитель НВФ.

Ранее в "ДНР" сообщили, сколько жителей "республики" хотят вернутся в состав Украины.