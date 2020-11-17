"Жестокий уличный босс", - Обама о владельце Кремля

Также в своих мемуарах 44-й президент США отметил, что глава Россиии Владимир Путин был похож на "жесткого, воспитанного по законам дворов уличного босса из тех, кто руководили чикагской машиной".

При этом, он добавил, что во время президентского срока Медведева, не считал его обладателем реальной власти в государстве.

"Президент Дмитрий Медведев между тем был, похоже, олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные, скроенные в Европе костюмы. Правда, он не был реальной властью в России", - пишет в своих мемуарах бывший глава Америки.

Больше всего Обама, как он сам подчеркнул, хотел общаться с Медведевым из всех лидеров БРИКС, так как взаимоотношения с Российской Федерацией были ниже желаемого.

Как стало известно ранее, при новом главе Белого дома Джо Байдене строительство "Северного потока-2" может быть заморожено навсегда.