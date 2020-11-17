Встреча в нормандском формате: Арестович заявил, что идет практическая работа

Он подчеркнул, что на переговорах делегация от украинской стороны предлагает провести взаимный обмен пленными с непризнанными республиками ОРДЛО до 24 декабря.

В Киеве настаивают на проведении саммита для подведения итогов договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году, а также достижения решений на высшем уровне. Арестович добавил, что на новой встрече нормандского формата следует решить,& что делать дальше для урегулирования конфликтной ситуации на временно оккупированном Донбассе.

"И сейчас как раз политические советники, насколько мне известно, хотя это не моя парафия… Но мне это известно, договариваются об организации именно такой встречи. Там идет практическая работа. А их заявления в прессе - это обычная раскачка нашего общества", - добавил Арестович.

Ранее стало известно, что украинские военные, по данным Народной милиции ДНР, разбирают дома жителей оккупированных территорий, которые были покинуты ими, и строят новые укрепления.