19:02 17.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"В какой-то мере я уже президент", - Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков дал интервью немецкому изданию Welt. Об этом подробнее пишет УРА-Информ.

Спикер подробно рассказал& о позиции украинской стороны относительно строительства российского "Северного потока-2", сотрудничества с ФРГ и США, а также рассказал о своих политических амбициях.

Спикер парламента заявил, что СП-2 это исключительно экономический проект. По его словам, он будет иметь внутренние и внешние последствия для Европы в будущем.

"Мы являемся надежным транзитером газа. Но мы уже почувствовали, каково это, когда Россия прекращает поставки газа и использует его как средство политического давления", – отметил Разумков.

Он надееться, что после ухода Меркель с поста канцлера ФРГ, Германия и дальше продолжит поддерживать украинское государство.

Также он считает, что независимо от того, кто станет президентом в США, американские власти будут и в дальнейшем пользоваться американской поддержкой.

Также о том желает ли спикер станет главой государства в будущем он отметил, что его должность звучит на украинском как "председатель парламента", а на немецком – "президент парламента".

"Итак, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", – добавил Разумков.

Ранее сообщалось, что непризнанный глава беларуского государства Александр Лукашенко считает, что 70-80% полномочий, которые сейчас возлагаются на плечи президента, могут быть переданы парламенту и правительству.


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