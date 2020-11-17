Шпионаж по немецки: сотрудника пресс-службы Меркель обвинили в работе на Египет

Правоохранители считают, что обвиняемый занимался шпионажем в пользу египетских спецслужб.

Стоит отметить, что немец египетского происхождения с 1999 года работал в службе приема посетителей пресс-службы правительства ФРГ.

По мнению немецких сотрудников правоохранительных органов, мужчина уже с июля 2010 года предоставлял информацию египетской спецслужбе.

Следователи отметили, что свои задания он получал в Египетском посольстве на территории Германии.

"Он оценивал для египтян репортажи в немецких СМИ о внутренней и внешней политике, а также новостные сообщения о Египте. За сотрудничество с египетской разведкой ему и его семье обещали помощь при решении различных бюрократических вопросов со стороны египетских органов власти", – отмечается в сообщении.

К текущему моменту, подозреваемый ожидает решение суда в Берлине.

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