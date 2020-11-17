11:38 17.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Шмыгаль угрожает тотальным карантином: будет полный локдаун, как в Европе

Если карантин выходного дня не сработает в Украине, то украинцам нужно будет готовиться к масштабному локдауну. Об этом сегодня, 17 ноября, в выступлении перед народными депутатами заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль угрожает тотальным карантином: будет полный локдаун, как в Европе

Глава Кабмина отметил, что карантин выходного дня был введен, чтобы уменьшить количество случаев заражения коронавирусом или выйти на плато. Это делается, чтобы не допустить более, чем 15 000 случаев заражения в сутки. В тоже время он рассказал, что если этот показатель преодолеет отмету в 20 000 волне вероятно, что будет введен тотальный карантин, как это сделали страны Европы.

Он также отметил, что если не изменится динамика, то уже за месяц в Украине просто не останется койко-мест для больных коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой Сегодня.

"Тогда путь будет только один – это жесткий карантин аж до полного локдауна. При этом локдаун нужно будет вводить не менее, чем на три недели – это то, что сейчас сделали большинство стран Европы … Решение про полный локдаун не будет введено до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Необходимо достичь хотя бы плато или остановки роста эпидемии", – сказал Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что уже в декабре в Украине морги не смогут справляться с количеством жертв коронавируса, если ситуация не изменится.


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