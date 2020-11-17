09:28 17.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Россия уже 20 раз сказала, что мы там не нужны - жители ОРДО ответили на призыв Ходаковского

Жители ОРДО негативно восприняли призыв бывшего командира подразделения "Восток" НВФ "ДНР" Александра Ходаковского о том, чтобы "власти" "республики" ввели так называемую "всеобщую воинскую повинность".

Россия уже 20 раз сказала, что мы там не нужны - жители ОРДО ответили на призыв Ходаковского

В социальных сетях местные жители полностью раскритиковали такое предложение боевика. Они отмечают, что не готовы умирать за интересы "властей", при том, что к интересам обычных жителей уже давно никто не прислушивается.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Нехай сами идут, на передок! В каждой семье и так горе, за ихние интересы умирать, наши никто не учитывает, твари!" – пишет недовольный местный житель.

Другие отмечают, что Российская Федерация уже определилась с судьбой "республик" и там их точно не ждут.

"ВВ каком параллельном мире он живет? В этом Россия уже раз 20 сказала что мы там не нужны", - заявил еще один участник дискуссии.

Также местные жители отмечают, что их фактически держат в заложниках и если заставить молодых парней пойти воевать, то они в будущем просто не смогут посещать Украину, ведь будут считать преступниками.

Ранее мы сообщали, что "власти" "ДНР" негативно отреагировали на слова Владимира Зеленского.


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