Россия уже 20 раз сказала, что мы там не нужны - жители ОРДО ответили на призыв Ходаковского

В социальных сетях местные жители полностью раскритиковали такое предложение боевика. Они отмечают, что не готовы умирать за интересы "властей", при том, что к интересам обычных жителей уже давно никто не прислушивается.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Нехай сами идут, на передок! В каждой семье и так горе, за ихние интересы умирать, наши никто не учитывает, твари!" – пишет недовольный местный житель.

Другие отмечают, что Российская Федерация уже определилась с судьбой "республик" и там их точно не ждут.

"ВВ каком параллельном мире он живет? В этом Россия уже раз 20 сказала что мы там не нужны", - заявил еще один участник дискуссии.

Также местные жители отмечают, что их фактически держат в заложниках и если заставить молодых парней пойти воевать, то они в будущем просто не смогут посещать Украину, ведь будут считать преступниками.

Ранее мы сообщали, что "власти" "ДНР" негативно отреагировали на слова Владимира Зеленского.