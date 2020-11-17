08:29 17.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Россия приняла важное решение по "ЛДНР": РФ фактически признала "республики"

Весьма интересную информацию в своем блоге на телеграм канале опубликовал автор "Вольнодумец". Он поделился важной новостью, на которую не очень активно отреагировали в Украине, но она является большим плюсом для так называемых "Л/ДНР".

Россия приняла важное решение по

Отмечается, что еще четвертого ноября Российская Федерация официально признала "паспорта" "республик".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал блогера.

"У жителей "ДНР" пошли сплошные радости. Россия признала "паспорта" "Л/ДНР" (4 ноября президент РФ внес изменения в свой указ от 2017 года о признании на территории РФ документов, выданных жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей. ред.). Теперь можно спокойно ездить в РФ и даже получать некоторые льготы", — пишет "Вольнодумец".

Он также добавляет, что в Украине на такое решение президента России отреагировали очень мягко, а ОБСЕ и Совбез ООН фактически "пропустили" эту информацию.

"А ведь Россия этим решением фактически официально признала "Л/ДНР" и следовало бы дать этому надлежащую оценку", - отмечает блогер.

Ранее мы сообщали, что в "ДНР" высказали недовольство словами Владимира Зеленского о КПВВ на Донбассе.


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