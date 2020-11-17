Отставка правительства Шмыгаля: Парламент начал сбор подписей

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в ВР уже начат сбор подписей за отставку правительства нынешнего премьера Дениса Шмыгаля. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.
"Мы начали сбор подписей за отставку правительства. Уже подписались 80 депутатов", - отметил Гончаренко.
Стоит напомнить, что Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины в 2020 году. Кабинет министров Украины под правительством Дениса Шмыгаля был сформирован 4 марта 2020 года. Вскоре после отставки предыдущего украинского премьера Алексея Гончарука и его правительства.
Для того, чтоб решение об отставке правительства Шмыгаля было принято, депутатам следует собрать минимум 226 голосов.
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