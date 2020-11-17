Отставка правительства Шмыгаля: Парламент начал сбор подписей

"Мы начали сбор подписей за отставку правительства. Уже подписались 80 депутатов", - отметил Гончаренко.

Стоит напомнить, что Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины в 2020 году. Кабинет министров Украины под правительством Дениса Шмыгаля был сформирован 4 марта 2020 года. Вскоре после отставки предыдущего украинского премьера Алексея Гончарука и его правительства.

Для того, чтоб решение об отставке правительства Шмыгаля было принято, депутатам следует собрать минимум 226 голосов.

Ранее сообщалось, что уже сейчас многие задумаются о том, кто будет следующим президентом Украины. Своим мнением по этому поводу поделился украинский писатель Ян Валетов.